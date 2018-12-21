ФОТО: Эстонская фирма по продаже и аренде елей получила огромный заказ из Швейцарии

”Сначала, конечно, хотелось бы довести дело до конца, но одна швейцарская фирма заказала у нас на следующий ноябрь пятьсот елок, — сказала член правления West Tree Кятлин-Рохилайд-Альясте. — Если все пройдет хорошо и если это оправдает себя, то они закажут еще”.

Если в прошлом году у West Tree было всего несколько клиентов, то в этом году уже 460.



Аренда дерева стоит 17,90 евро, десять из которых клиент получает обратно, после того, как вернет елку.

Рохилайд-Альясте склоняется к тому, что для простого человека арендовать ель лучше, чем покупать: ”Это дает клиенту возможность не брать на себя ответственность. Месяц за деревом ухаживать легко, а вот делать это вплоть до весны, когда оно будет высажено в землю, под силу, наверное, лишь садоводам”.

Возвращенные елки West Treel направляет частным лесным товариществам и другим заинтересованным лицам. ”Эти деревья, которые так или иначе все равно должны будут оказаться в лесу, но перед этим они могут подарить рождественскую радость людям”.

Некоторые жители Эстонии по примеру West Tree уже начали сами выкапывать ели, чтобы потом посадить снова, но, по словам Рохилайд-Альясте, это не очень хорошая идея. ”У лесной ели корни более разрознены и выкапывание повреждает их”, — сказала она и добавила, что если люди хотят приобрести себе живую елку, то им следует сделать это в специальных питомниках.