ФОТО: Эстонию заполонили шакалы — государство бессильно?

Если в конце августа стая шакалов просто напугала постояльцев овцефермы Mikkeni в волости Варбла в Пярнумаа, то теперь хищники вернулись и загрызли двух овец, пишет Maaleht.

”Слоняются тут везде, бросаются под колеса машин”, — говорит хозяин хутора Андре Варе.

Хозяин хутора Ридала в Ляэнемаа Валди Круузмяэ в этом году из-за шакалов потерял около 200 овец. Мужчина сетует, что ему не остается ничего, кроме как завязать с разведением овец и перейти на коров, что потребует однако больших финансовых вливаний. По его словам, единственная возможность спасти поголовье — круглогодично отстреливать шакалов, но для этого необходимо внести в закон об охоте ряд поправок, чего государство пока не сделало.

По его словам, с проблемой столкнулись и многие другие фермеры.

