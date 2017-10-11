ФОТО: Эстонию заполонили шакалы — государство бессильно?

Если в конце августа стая шакалов просто напугала постояльцев овцефермы Mikkeni в волости Варбла в Пярнумаа, то теперь хищники вернулись и загрызли двух овец, пишет Maaleht.
”Слоняются тут везде, бросаются под колеса машин”, — говорит хозяин хутора Андре Варе.
Хозяин хутора Ридала в Ляэнемаа Валди Круузмяэ в этом году из-за шакалов потерял около 200 овец. Мужчина сетует, что ему не остается ничего, кроме как завязать с разведением овец и перейти на коров, что потребует однако больших финансовых вливаний. По его словам, единственная возможность спасти поголовье — круглогодично отстреливать шакалов, но для этого необходимо внести в закон об охоте ряд поправок, чего государство пока не сделало.
По его словам, с проблемой столкнулись и многие другие фермеры.
По словам пресс-секретаря Министерства окружающей среды Кадри Каукси, в отношении шакалов действуют те же правила, что в отношении других мелких хищников, например, лисиц. ”Расходы за нанесенные мелкими хищниками последствия не подлежат возмещению, поскольку охота на них не ограничена количественно”, — сказала Кауксии добавила, что в этом году время охоты на шакалов было продлено на два месяца. ”Несмотря на отсутствие возмещения ущерба, необходимо несомненно сообщать о содеянном шакалами, поскольку на основании этого выдаются специальные разрешения на дополнительный отстрел”.