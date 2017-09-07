07.09.2017, 20:35

ФОТО: Еще две причины поехать на Хийумаа


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Heli Hahndorf, kaks käsitööpoodi Hiiumaal, Maakodu
Heli Hahndorf, kaks käsitööpoodi Hiiumaal, MaakoduFoto: Meeli Küttim

У семьи Хели Хахндорф на Хийумаа два магазинчика сувениров. Осень для нее - время подсчитать, насколько успешным был летний сезон.

Лето для Хели ее супруга Калле Мальви — самое горячее время: они принимают туристов, занимаются продажей сувениров, изготавливают мебель на продажу, пишет Maakodu. Хели успевает растить двух детей и при этом активно заниматься предпринимательством.

Полюбуйтесь, что можно купить в их сувенирных магазинах на Хийумаа:

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