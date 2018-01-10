ФОТО: Эко-дезодорант из Kaubamaja через пару недель покрылся плесенью

Покупатель приобрел в торговом центре Kaubamaja в Тарту экологический дезодорант, срок годности которого составлял три месяца. Однако через пару недель после начала использования дезодорант начал покрываться плесенью.

Пол словам читателя, на упаковке был указан срок годности до июня 2019 года, но после открытия упаковки дезодорант можно было использовать три месяца. В реальности же он прослужил всего пару недель, а цена его была в несколько раз выше обычных дезодорантов — 6,50 евро.

По словам специалиста по связям с общественностью Tallinna Анны Виллемс, это досадный случай, и клиента призывают обратиться в торговый центр. Так как Kaubamaja лично не занимался импортом данного товара в Эстонию, то объяснения нужно запросить у компании-импортера.

”Приносим извинения клиенту за неприятный инцидент и, разумеется, вернем деньги за некачественный товар”, — говорит Виллемс.