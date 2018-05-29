ФОТО: Eesti Energia заплатит за Nelja Energia почти 500 млн евро

Владелец Nelja Energia Vardar Eurus AS и миноритарные акционеры заключили с дочерним предприятием Eesti Energia Enefit Green AS сделку купли-продажи, которая может привести к отчуждению всех акций Nelja Energia.

За 100% участие в Nelja Energia будет заплачено 289 млн евро. Кроме того, Enefit Green AS отойдут и займы Nelja Energia в размере 204 млн евро.



Когда именно будет завершен процесс перехода, пока неясно. Ситуация должны проясниться к концу нынешнего года.

Сейчас Nelja Energia принадлежит 17 парков ветрогенераторов в Эстонии и Литве.

Eesti Energia обещает сообщить дополнительную информацию как только подготовка к эмиссии достигнет соответствующей фазы.

Глава Enefit Green Ааво Кярмас отметил, что с приобретением Nelja Energia Enefit Greeni станет самым быстроразвивающимся производителем возобновляемой энергии в Прибалтике. ”У возобновляемой энергии большой потенциал, и мы хотим вложиться в это”, — сказал он.

В Eesti Energia пояснили, что сделка связана с реализацией стратегии концерна по наращиванию выработки экологичной электроэнергии.