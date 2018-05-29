29.05.2018, 13:39

ФОТО: Eesti Energia заплатит за Nelja Energia почти 500 млн евро

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дополнено в 14:54
rus.delfi.ee
EST 3
Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.
Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.Foto: Ilmar Saabas

Владелец Nelja Energia Vardar Eurus AS и миноритарные акционеры заключили с дочерним предприятием Eesti Energia Enefit Green AS сделку купли-продажи, которая может привести к отчуждению всех акций Nelja Energia.

За 100% участие в Nelja Energia будет заплачено 289 млн евро. Кроме того, Enefit Green AS отойдут и займы Nelja Energia в размере 204 млн евро.


Когда именно будет завершен процесс перехода, пока неясно. Ситуация должны проясниться к концу нынешнего года.

Сейчас Nelja Energia принадлежит 17 парков ветрогенераторов в Эстонии и Литве.

Eesti Energia обещает сообщить дополнительную информацию как только подготовка к эмиссии достигнет соответствующей фазы.

Глава Enefit Green Ааво Кярмас отметил, что с приобретением Nelja Energia Enefit Greeni станет самым быстроразвивающимся производителем возобновляемой энергии в Прибалтике. ”У возобновляемой энергии большой потенциал, и мы хотим вложиться в это”, — сказал он.

В Eesti Energia пояснили, что сделка связана с реализацией стратегии концерна по наращиванию выработки экологичной электроэнергии.

"Стратегическая цель Eesti Energia заключается в наращивании к 2022 году в своем производственном портфеле доли электроэнергии, производимой из возобновляемых и альтернативных источников, до 40%. Помимо строительства новых производственных единиц, одной из возможностей для достижения цели является приобретение подходящих предприятий. Когда в начале года пришло сообщение о том, что фирма Vardar (основной собственник Nelja Energia — прим. ред.) продает Nelja Energia, нас это заинтересовало, поскольку благодаря этому мы можем реализовать свою стратегию", — передает rus.err.ee слова председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера.

Иностранные собственники Nelja Energia объяснили продажу желанием отказаться от зарубежных проектов.

"Владение Nelja Energia было для нас историей успеха, но, в соответствии со стратегией собственника, мы уходим из коммерческих сфер, находящихся за рубежом. Собственники компании Vardar приняли решение сосредоточиться на гидроэнергии в Норвегии и развитии мощностей по производству энергии в этой стране. Эта сделка поможет нам реализовать новую стратегию", — сказал руководитель Vardar Торлейф Лейфсен.

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Для окончательного вступления сделки в силу требуется согласование антимонопольных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

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