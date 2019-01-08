ФОТО | Eesti Energia и TLT приступают к развитию электротранспорта

”Мы в Eesti Energia можем внести вклад в улучшение городской среды в виде своих знаний и опыта в целях разработки подходящего для электроавтобусов „умного” решения для зарядки, которое выбирало бы для зарядки аккумуляторов автобусов наиболее удачное с точки зрения цены время потребления электроэнергии. Имеется в виду как экономическая сторона, так и обеспечение эффективного распределения сетевой нагрузки таким образом, чтобы каждое утро автобусы были готовы снова обслуживать пассажиров”, — сказал Маргус Вальс.

По словам Бородича, цель предприятия — чтобы не позднее 2035 года все автобусы, перевозящие пассажиров по улицам Таллинна, двигались на электрической тяге. ”Для этого уже сегодня мы должны повысить свою компетенцию в части электроавтобусов, чтобы быть готовыми принимать в свой парк всё более надежные машины”, — объяснил Бородич.

По словам Маргуса Вальса, цель Eesti Energia состоит и в том, чтобы подготовиться к общему росту числа электромобилей. ”Распространенным является мнение о том, что рост электротранспорта создает слишком большую нагрузку на электросеть. По нашей оценке, нагрузка не должна стать проблемой, поскольку и электротранспорт можно использовать в качестве накопителей. Идея использования технологии накапливания в энергетическом секторе состоит в том, что во время, когда цена электричества находится на низком уровне, энергия аккумулируется и используется, когда цена повышается. Аккумулированную энергию можно также направлять обратно в сеть, рассеивая тем самым напряжение электросети, повысить степень использования возобновляемой энергии и обеспечить стабильность сети даже тогда, когда Эстония десинхронизируется от электросистемы России. Таким образом, мы уверены, что электромобили возможно эксплуатировать как части сети”, — говорит Вальс.

Кроме того, по словам Вальса, планируется разработка качественных услуг для владельцев электромобилей. ”Для нас сотрудничество с Tallinna Linnatransport — это замечательная возможность для создания новых решений, чтобы предложить удобную и „умную” систему не только для автобусов, но и для владельцев электромобилей, которая распределяет напряжение между электрооборудованием таким образом, чтобы цена электричества не повышалась”, — рассказал Вальс.

Как показывает статистика, количество электромобилей в эксплуатации растет по всему миру, поскольку цены на электромобили скоро сравняются со стоимостью обычных автомобилей. Согласно прогнозам, не позднее 2040 года 55 процентов продаваемых в мире новых автомобилей будут составлять электромобили.