ФОТО: Единственный банкомат Swedbank в Ряпина установили так высоко, что люди даже не видят экрана

"Люди очень сердиты, многие пожилые люди остались на месте без карточек, потому что просто не дотягиваются увидеть экран и за это время карточка "съедается", — описала ситуацию на месте Кадри, на присланной которой фотографии видна ее бабушка.

"Стоявшие в очереди мужчины ростом 1,82 м тоже не видели экран полностью", — добавила Кадри и сказала, что раньше банкомат был ниже.

Swedbank приносит извинения за случившееся на свой странице в Facebook. "Приносим искренние извинения за связанные с переустановленным в городе Ряпина банкоматом неудобства. Это наш промах, и мы сделаем все от себя зависящее, чтобы машина была как можно быстрее и разумнее переустановлена".

"При необходимости можно бесплатно снять наличные в магазинах сети Coop Eesti в Ряпина", — добавил банк.