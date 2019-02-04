ФОТО: Единственные места для инвалидов на крыше парковки Таллиннского аэропорта в выходные завалили снегом

"Снег сложен в кучу исключительно на единственный островок парковки для инвалидов, что с того, что свободных обычных парковочных мест хватало", — прокомментировал читатель.

Комментирует руководитель по коммуникации Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс:

"Места сбора снега в парковочном доме аэропорта расположены рядом с местами для инвалидов на верхнем этаже, и сейчас доступ к ним частично затруднен", — сказала Хольтс.

"Снег с верхнего этажа парковки убирают регулярно, и в пятницу все места были очищены. Скопившийся в выходные снег еще не успели увезти, но, безусловно, это сделают при первой возможности", — сказала Хольтс.

"Просим до тех пор использовать места для инвалидов на среднем и самом нижнем этажах. Они под крышей, и оттуда удобно попасть в терминал, и по возвращении из рейса автомобиль не в снегу", — порекомендовала она.

Мест для инвалидов в парковочном доме аэропорта в общей сложности 20. "В настоящий момент свободных мест для инвалидов в парковочном доме 12 — на самом нижнем этаже 4 свободных места, на среднем этаже в зоне парковки 4 свободных места и в зоне Kiss&Fly 4 свободных места. Безусловно, 6 мест для инвалидов на верхнем этаже в ближайшее время тоже будут освобождены от снега", — завершила Хольтс.