05.04.2018, 18:20

ФОТО: Дом, в котором продавались кваритры за один евро, стоит пустой и никому не нужный

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rus.delfi.ee
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Järvamaa Viisu küla
Järvamaa Viisu külaFoto: Sven Arbet

Весной 2013 года в деревне Вийсу в Ярвамаа за один евро продавались квартиры в пустовавшем годами доме.

Интерес был огромен и все были уверены, что не позднее следующей осени дом получит новое дыхание, пишет Õhtuleht.

Спустя почти пять лет ситуация по-прежнему плачевна: постоянных жителей в доме ровно столько же, сколько тогда — ноль.

”Часть квартир в этом подъезде принадлежит одной строительной фирме. Скорее всего, они объявят себя банкротом, а долги оставят товариществу”, — сокрушается Рейн, находящийся в доме с разрешения председателя товарищества.

Järvamaa Viisu küla Foto: Sven Arbet


Järvamaa Viisu küla Foto: Sven Arbet


Järvamaa Viisu küla Foto: Sven Arbet

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