ФОТО: До полуночи Neste распродает топливо по оптовой цене. Другие заправки следуют примеру

Сегодня утром Neste сообщила, что на всех ее заправках в Эстонии топливо продается по оптовой цене. Но и на других столичных заправочных станциях наблюдаются снижения цен, пишет Kasulik.

Если обычно топливо по оптовой цене Neste продает крупным клиентам в своем терминале в Мууга, то сегодня сеть заправочных станций понизила цены на всех заправках в Эстонии. Подобное отмечено и на заправках других сетей.

Сейчас цены на 95 бензин — 1,093 евро, на 98 — 1,126, на дизель (бессерный летний класс С) — 1,046 евро.

Как сообщила фирма, это однодневная кампания, которая продлится до полуночи. Предложение действует для всех частных и бизнес-клиентов.