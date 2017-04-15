ФОТО: ”Для всех жителей района”. Selver открывает пятый магазин в Ласнамяэ

На следующей неделе откроется новый магазин Selver по адресу Тяхесаю теэ, 1/3, возле ледового холла ”Тондираба”. Это будет пятый по счету магазин сети в районе Ласнамяэ, и, несмотря на достаточно высокий уровень цен (к примеру, по данным Delfi Kasulik, как минимум в марте и январе этого года самая дорогая потребительская корзина оказалась именно в Selver) и конкуренцию, предприятие не сомневается в том, что найдет своих клиентов.

”Tähesaju Selver откроет свои двери 20 апреля в 12:00, — сказал специалист по связям с общественностью Selver Карл-Виллиам Васерик. — В честь открытия магазина в период с 20 по 23 апреля будут действовать специальные предложения. Кроме того, до конца месяца мы предложим всем желающим бесплатно оформить карту клиента Partnerkaart, а также предоставим дополнительную скидку в размере 3% при покупке в SelveEkspress”.



Рассуждая о ценовом классе, Васерик отметил, что не считает его высоким. ”Уровень цен в Selver — не выше, чем у конкурентов. Цены в Selver довольно средние, а в рамках различных кампаний при покупке с Partnerkaart мы ежедневно предлагаем дополнительные скидки на около 2000 наименований товара. Цены по кампаниям у нас особенно привлекательны”, — сказал он и добавил, что ”магазин Selver ждет всех самых обычных жителей района”.

По его словам, речь идет о крайне перспективном месте, которое удобно для посещения как жителями окрестностей, так и теми, кто проезжает мимо.

Новый магазин станет пятым по счету в районе наряду с уже имеющими на улицах Ляэнемере, Пунане, Кярбери и Мустакиви. Откроется ли в ближайшее время еще один, Васерик ответить не смог, но заверил, что закрывать какой-либо из имеющихся они точно не планируют. ”На данный момент мы не планируем закрывать в районе ни один из магазинов — все открытые нами магазины нашли своих клиентов”, — отметил он.