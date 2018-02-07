07.02.2018, 14:10

ФОТО: Департамент здоровья нашел в продаже опасные детские соски

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Департамент здоровья нашел в продаже опасные детские соски
Foto: Terviseamet

С эстонского рынка по требованию Департамента здоровья сняли произведенные в Польше опасные детские соски для бутылочек "Canpol Babies".

Соски признаны опасными, поскольку количество выделяемых из них веществ, образующих N-нитросоединения, превышает норму в пять раз. Эти вещества токсичны и могут увеличить риск развития рака, сообщает rus.err.ee соссылкой на сайт Департамента здоровья.

Департамент здоровья просит людей, которые купили такие соски, обратиться в магазин, чтобы обменять товар или получить информацию о нем.

Детские соски продавались по две штуки в упаковке, код продукта EAN 5903407231037.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии