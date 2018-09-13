13.09.2018, 18:33

ФОТО DELFI: Заправки Taxify привлекли дешевым топливом пока лишь только своих сотрудников

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rus.delfi.ee
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Taxify automaattankla Töökoja tänaval
Taxify automaattankla Töökoja tänavalFoto: Karin Kaljuläte

Предоставляющая услуги таксоизвоза фирма Taxify вместе с сетью автозаправок Olerex открыла автоматическую заправочную станцию с якобы самым дешевым топливом в Таллинне. Однако низкая цена не привлекла на заправку толпы водителей.

Taxify: цены на заправке останутся самыми низкими в городе

По словам администратора автопарка Taxify Хейго Проттена, на сегодняшний день многие конкуренты понизили цены на топливо, что повлекло за собой ”войну” цен. ”Для нас это не проблема. Основная цель — это предложить водителям Taxify лучшие цены. Предлагая выгодные цены, мы хотим мотивировать людей становиться водителями Taxify. Совершите десять поездок в месяц и сможете заправляться дешевле. Если конкуренты снижают цены, то мы будем снижать цены еще больше. Заправка Taxify останется заправкой с самыми низкими ценами в Таллинне. Наша станция не работает согласно обычной бизнес-логике, мы не хотим зарабатывать большую прибыль от продажи топлива. Мы хотим обеспечить водителям лучшие условия”, — говорит он.

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На данный момент бензин на заправке Taxify стоит 1,29 евро за литр, дизель — 1,23 евро за литр. Водители, которые за прошлый календарный месяц совершили, по крайней мере, 10 поездок с платформой Taxify, сегодня смогут заправиться топливом еще на 5 центов дешевле за литр. Самое дешевое топливо в городе будет на заправке по адресу Тёэкоя, 4 (которая находится рядом с круговым движением, в конце Фильтри теэ) и в дальнейшем.

Директор по продажам Olerex Марко Лавинг сказал, что от ралли цен, которое возникло благодаря открытию заправки Taxify, в любом случае выиграет потребитель. ”Цена топлива на протяжении долгого времени росла и продолжает расти. Если заправка Taxify окажет влияние на цены в Таллинне, то очевидно, что мы оказали хорошую услугу чувствительным к ценам розничным клиентам. Я очень рад этому”, — говорит он.

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