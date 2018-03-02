ФОТО DELFI: В первую ночь Sikupilli Prisma посетили более 400 человек. Смотрите, что они покупали

В ночь с четверга на пятницу столичный гипермаркет Sikupilli Prisma впервые был открыт круглосуточно.

В первые часы первой ночи покупок между полками бродили примерно 30-40 человек. Побеседовавшая с Delfi кассир Елена Кузьмина сказала, что ей очень нравится такое изменение, потому что в Таллинне ведь до сих пор не было ни одного приличного магазина, который был бы открыт и после 23. Этой ночью больше всего покупали подгузники, туалетную бумагу, яйца и энергетические напитки.

Исполнительный директор Prisma Юсси Нуммелин сказал Delfi, что в Финляндии 24/7 открыт десяток магазинов Prisma, причем в среднем один магазин обслуживает примерно 600 человек за ночь. Нуммелин сказал, что при открытии магазина никаких сомнений не было, пусть это и первый такой в Эстонии — в мире ведь круглосуточно открытые гипермаркеты довольно обычны.

Смотрите, как прошла первая шопинг-ночь:

Первым в Эстонии распахнувший двери для клиентов круглосуточно гипермаркет Sikupilli Prisma в первую ночь посетили 419 человек, которые покупали товары от булочек до трико и крема для солярия.

Sikupilli Prisma впервые был открыт 24 часа сегодня ночью. Посетившие магазин люди выразили радость, что могут совершить крупные или мелкие покупки в необычное время, но по разумной цене. Работники Sikupilli Prisma были приятно удивлены, что интерес к круглосуточной услуге оказался таким большим.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, первая ночь дала понять, что для жителей Таллинна и его ближайших окрестностей важно, что есть один открытый круглосуточно большой магазин с широким выбором и хорошими ценами.

"Круглосуточно открытый гипермаркет — во всех отношениях нормальное явление, и учитывая положительный опыт Prisma в Финляндии и обратную связь посетивших магазин в первую ночь людей, это услуга несомненно важна, — сказал Нуммелин. — Мы хотим, чтобы наши клиенты могли совершать свои покупки в подходящее время, наслаждаясь нашим широким ассортиментом и выгодными ценами. Как мы видели сегодня ночью, у клиентов тоже явно есть это желание".

Руководитель Sikupilli Prisma Марге Ласн отметила, что в первую ночь больше всего клиентов было до 2 часов и активность снова повысилась начиная с 6 часов, и уже в 7:30 людей было столько же, как в прежнее время открытия в 8 часов. Полностью пустым магазин по сути не был ни разу. Покупали как обычные продукты, быстрые перекусы, так и потребительские товары. Например, туалетную бумагу, крем для солярия, шнурки для обуви, горшки для цветов и автомобильные принадлежности.

"Среди посетителей было множество прибывших из аэропорта людей, среди них много семей. Также возвращающихся с поздней смены или идущих на работу, молодых любопытствующих, а также людей в форме, — описала Ласн. — Многие указали, что Sikupilli Prisma дает возможность в любое время купить здоровый перекус или завтрак и это по разумной цене. Также те товары, в которых возникла неожиданная необходимость".

Все работающие в Sikupilli Prisma в ночное время люди получают зарплату на 25% выше, что является ощутимой прибавкой к зарплате. Большая часть работающих в Sikupilli Prisma 24/7 людей имеют долговременный опыт ночной работы и привыкли к этому ритму. В случае ночных смен учитываются желания и предпочтения работников, и люди, которым не подходит этот ритм, ночью работать не должны. Ночью в Sikupilli Prisma работают 6-8 человек.