В четверг утром в Таллинне, по адресу Вана-Каламая, 6 вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, из дома вынесли одного человека. Больше людей там не обнаружено. Пострадавшего доставили в больницу.

Выяснилось, что на месте сгоревшего дома вскоре вырастет шикарная новостройка.

Старый дом, в котором вспыхнул пожар, уже давно собирались снести, чтобы освободить место для нового здания. Прошлым летом всего лишь за восемь минут с помощью малых инвесторов было собрано 500 000 евро для финансирования его постройки. Сбору денег поспособствовали Larsen Kinnisvara ja платформа Crowestate.

По словам члена правления Larsen Kinnisvara OÜ Прийта Варе, перед тем, как снести старое здание, будет проведена детальная планировка.