ФОТО DELFI: В Германии алкоголь можно купить почти вдвое дешевле, чем в Эстонии

В минимаркете Rewe в центре немецкого Гамбурга пол-литровая бутылка пива в основном стоит в районе одного евро, а некоторые даже дешевле. В Эстонии же Saku Originaal и A. Le Coq Premimum стоят в среднем 1,18-1,39 евро.

Есть варианты и дешевле. Например, в магазине Lidl в Берлине пол-литровая банка пива стоит 60 центов, в со скидкой — всего 40 центов. Однако стоимость банок в Германии выше, чем в Эстонии — к цене прибавляется 25 центов.

В отношении крепкого алкоголя разница в цене между двумя странами более значительна. Если в Германии бутылка текилы в 0,7 л стоит 14 евро, то в Эстонии пол-литровая текила уже стоит 21 евро. С джином все так же — 13,5 евро в Германии и 22,39 евро в Эстонии.

В Германии самые низкие акцизы на алкоголь среди стран ЕС — всего 0,09 евро на литр 5% алкоголя без налога с оборота. В Эстонии же акциз составляет 0,85 евро. При этом налоги с оборота в двух странах почти одинаковые — 19% в Германии и 20% в Эстонии.