Сегодня на Балтийский вокзал прибыл поезд из Москвы с множеством туристов из России.

С 23 декабря 2016 до 9 января 2017 на линии Таллинн-Москва-Таллинн действует временный праздничный график, сообщает GoRail.

В это время поезд будет отправляться из Таллинна на 40 минут раньше в 15:30, из Тапа в 16:26, из Йыхви в 17:24 и из Нарвы в 18:40. Из Ивангорода поезд отправиться в 20:50 по московскому времени.

На линии Москва-Таллинн поезд будет отправляться в 22:15 по местном времени, из Санкт-Петербурга в 6:06 и из Кингисеппа в 8:46. В Эстонии сохранятся прежний график, и в Таллинн поезд будет в 12:35.