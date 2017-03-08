08.03.2017, 14:21

ФОТО DELFI: В цветочных магазинах на Виру лучше всего продаются тюльпаны и розы

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rus.delfi.ee
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Lillemüük Viru tänava alguses
Lillemüük Viru tänava algusesFoto: Karin Kaljuläte

Восьмого марта в цветочных магазинах улицы Виру в Таллинне кипит работа. Можно даже сказать, что Виру стала улицей цветов.

Если еще на выходных цветочные лотки выглядели по-зимнему скромно, то теперь там наблюдается буйство красок. У продавцов активная работа по продаже цветов началась уже вчера вечером.

Самые популярные цветы — розы и тюльпаны, хотя выбор достаточно широкий. Цены на букеты начинаются от 10 евро.

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