ФОТО DELFI: Пивное закулисье. Как в Põhjala Pruulikoda изготавливают пиво, признанное одним из лучших в мире

Изготовленное в честь столетнего юбилея Эстонской Республики крафтовое пиво ”Sajand” (Столетие) попало в число 50 лучших сортов этого напитка за 2018 год в мире, причем выбор был сделан из 108 000 претендентов. Также с помощью голосования на крупнейшем портале пивных энтузиастов RateBeer, эстонская пивоварня Põhjala уже второй год подряд вошла в число 100 лучших в мире. Конкурентов было 34 000, сказано в пресс-релизе.

Всего в пивоварню и пивной ресторан Põhjala было инвестировано более 5 миллионов евро. Площадь прошедшего реновацию комплекса составляет около 3000 м2, а пивоварня и ресторан обеспечивают работой 30 человек.

Пивоварня Põhjala Pruulikoda была основана в 2011 году четырьмя эстонскими любителями пива, которые занимались домашним пивоварением.