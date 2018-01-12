ФОТО DELFI: Перед Банком Эстонии выстроилась очередь из желающих купить олимпийские монеты и марки

Несмотря на минусовую температуру, сегодня еще утром перед музеем Банка Эстонии десятки человек выстроились в очередь. Люди ждали возможности купить олимпийские монеты и марки.
Около 12 часов, когда желающих впустили, очередь достигла уже сотни, пишет Ärileht.
Глава Банка Эстонии Ардо Ханссон, открывая мероприятие, сказал, что монеты, приуроченные к Олимпиаде в Пекине — уже десятый выпуск на спортивную тему.
”Эти монеты — олимпийская медаль для каждого”, — сказал Ханссон.
По мнению главы ЕОК Урмаса Сыырумаа, у олимпийских марок и монет очень красивый дизайн.
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”Как вообще художникам приходят прекрасные идеи”, — изумился он. ”И эстонская олимпийская форма настолько хороша, что я отвез полных два чемодана на Украину, где им обрадовались. Набо было везти больше”.
Серебряные монеты продавали лишь по две штуки в одни руки. Цена монеты номиналом 10 евро — 40 евро.
Опимпийские марки от Эстонский почты по 1,50 евро напечатано 40 000 штук. По словам автора — художника Индрека Ильвеса, он попытался передать скорость, которую развивает конькобежец.