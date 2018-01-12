ФОТО DELFI: Перед Банком Эстонии выстроилась очередь из желающих купить олимпийские монеты и марки

Несмотря на минусовую температуру, сегодня еще утром перед музеем Банка Эстонии десятки человек выстроились в очередь. Люди ждали возможности купить олимпийские монеты и марки.

Около 12 часов, когда желающих впустили, очередь достигла уже сотни, пишет Ärileht.

Глава Банка Эстонии Ардо Ханссон, открывая мероприятие, сказал, что монеты, приуроченные к Олимпиаде в Пекине — уже десятый выпуск на спортивную тему.

”Эти монеты — олимпийская медаль для каждого”, — сказал Ханссон.

По мнению главы ЕОК Урмаса Сыырумаа, у олимпийских марок и монет очень красивый дизайн.

”Как вообще художникам приходят прекрасные идеи”, — изумился он. ”И эстонская олимпийская форма настолько хороша, что я отвез полных два чемодана на Украину, где им обрадовались. Набо было везти больше”.

Серебряные монеты продавали лишь по две штуки в одни руки. Цена монеты номиналом 10 евро — 40 евро.

Опимпийские марки от Эстонский почты по 1,50 евро напечатано 40 000 штук. По словам автора — художника Индрека Ильвеса, он попытался передать скорость, которую развивает конькобежец.