ФОТО DELFI: Новый анализ окупаемости: проект Rail Baltic финансово и экономически жизнеспособен

На проходящем сегодня и завтра в Риге Rail Baltica Global Forum присутствуют чиновники и предприниматели примерно из 15 стран. В качестве самого важного пункта представят проведенное Ernst & Young исследование окупаемости.

Согласно предварительной информации, результаты исследования положительные. "В Эстонии есть пессимисты, и мы должны их слушать, но мы опираемся на факты, и новое исследование показывает нам, что нетто-прибыль больше, чем расходы", — сказала в своем выступлении Кадри Симсон.

Действительно, по сообщению главного офиса Rail Baltic, новый анализ окупаемости Rail Baltic подтверждает экономическую осуществимость и крайне доходную сущность проекта.

Согласно проведенному Ernst&Young анализу, предположительная итоговая стоимость проекта составит 5,8 млрд евро. Стоимость эстонской части проекта из этой суммы составит 1,346 мрд евро, а доля государства примерно 268 млн евро. Для Латвии эти суммы составят 1,968 млрд евро и 393 млн, для Литвы — 2,473 млрд и 493 млн соответственно. Доли государства в проекте рассчитаны с учетом 85% финансирования со стороны ЕС.

Согласно исследованию, в среднем Rail Baltic произведет для экономической среды трех стран Балтии финансовые потоки в размере шести евро на каждый вложенный за счет госбюджета евро. Измеримый социально-экономический доход проекта составит 16,2 млрд евро. Кроме того, проект окажет дополнительное влияние в виде увеличения ВВП в размере 2 млрд евро.

По данным агентства, после пятилетнего период финансовой помощи со стороны государства (28,6 млн евро на три страны) на этапе запуска проекта, когда Rail Baltic достигнет запланированного потенциала, администратор инфраструктуры в долгосрочной перспективе окажется финансово дееспособным.

Согласно оценкам, в 2026 году по железной дороге будет перевозиться 2 млн тонн грузов, в 2030 году — 13,7 млн и в 2055 году — около 20 млн.

В качестве преимуществ Rail Baltic в анализе отмечается скорость осуществления грузоперевозок, стабильность в работе и дешевизна. 57% грузооборота будет составлять транзит (половина из Финляндии, половины из СНГ), и 43% — экспорт.

Вдобавок к министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон на конференции также присутствует ярый противник Rail Baltic, представитель организации Avalikult Rail Balticust Прийт Хумал.