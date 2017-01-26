ФОТО DELFI: Новое скоростное судно Megastar прибыло в Таллинн

Построенное специально для линии Таллинн-Хельсинки скоростное судно нового поколения Megastar в среду вечером прибыло в Таллинн.
Использующее два топлива судно имеет длину 212,2 метра и вмещает в общей сложности 2850 пассажиров. Имеющее брутто-тоннаж 49 000 и развивающее скорость в 27 узлов судно обладает значительно большей энергоэффективностью и вносит в бортовое обслуживание новые инновационные решения.
Первый рейс скоростного судна, которое было готово в январе, из Таллинна в Хельсинки состоится 29 января в 13:30.
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