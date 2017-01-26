26.01.2017, 09:30

ФОТО DELFI: Новое скоростное судно Megastar прибыло в Таллинн

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 13 pilti
Foto: Karli Saul

Построенное специально для линии Таллинн-Хельсинки скоростное судно нового поколения Megastar в среду вечером прибыло в Таллинн.

Использующее два топлива судно имеет длину 212,2 метра и вмещает в общей сложности 2850 пассажиров. Имеющее брутто-тоннаж 49 000 и развивающее скорость в 27 узлов судно обладает значительно большей энергоэффективностью и вносит в бортовое обслуживание новые инновационные решения.

Первый рейс скоростного судна, которое было готово в январе, из Таллинна в Хельсинки состоится 29 января в 13:30.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии