ФОТО DELFI: Нарвские энергетики провели пикет перед зданием Минфина

Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дошел до Таллинна — сегодня энергетики провели пикет перед Министерством финансов.

Вдобавок к пикету, энергетики обратились к госпримирителю Меэлису Виркебау. Эти два шага — пикет и примиритель — профсоюз сейчас и предпринял для разрешения трудового спора. "Продвигаемся шаг за шагом. Если не будет никаких результатов, возможны и следующие шаги", — сказал Зайцев.

Профсоюз утверждает, что работники выдвинули минимальные требования — сохранение прежних условий и повышение зарплат на 6%. Eesti Energia подчеркивает, что предприятие предлагает своим работникам лучшие трудовые условия и повышает зарплату на основании исследований рынка.