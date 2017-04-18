18.04.2017, 15:31

ФОТО DELFI: Нарвские энергетики провели пикет перед зданием Минфина

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rus.delfi.ee
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Pikett Rahandusministeeriumi ees
Galerii: 26 pilti
Pikett Rahandusministeeriumi ees Foto: Hendrik Osula

Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дошел до Таллинна — сегодня энергетики провели пикет перед Министерством финансов.

Вдобавок к пикету, энергетики обратились к госпримирителю Меэлису Виркебау. Эти два шага — пикет и примиритель — профсоюз сейчас и предпринял для разрешения трудового спора. "Продвигаемся шаг за шагом. Если не будет никаких результатов, возможны и следующие шаги", — сказал Зайцев.

Профсоюз утверждает, что работники выдвинули минимальные требования — сохранение прежних условий и повышение зарплат на 6%. Eesti Energia подчеркивает, что предприятие предлагает своим работникам лучшие трудовые условия и повышает зарплату на основании исследований рынка.

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