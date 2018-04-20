20.04.2018, 10:08

ФОТО DELFI: На новой автозаправке в Таллинне можно было бесплатно заправиться топливом

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rus.delfi.ee
EST 39
Galerii: 28 pilti
Foto: Taavi Sepp

Сегодня Eesti Gaas открыл новую газовую автозаправку по адресу Техника, 150 в центре Таллинна.

Помимо сжатого газа, здесь продается и биометан.

В честь открытия 20 апреля с 11 по 12 часов все владельцы автомобилей CNG могли заправиться биометаном бесплатно.

Присутствовавший на открытии заправочной станции вице-председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Калле Паллинг выразил одобрение тому, что теперь на заправочных станциях Eesti Gaas возможно приобрести топливо местного происхождения, получаемое из возобновляемых источников энергии. ”Эстония взяла на себя обязательство к 2020 году довести долю производимого из возобновляемых источников энергии транспортного топлива минимум до 10% от общего объема используемого жидкого транспортного топлива. Примерно треть этой доли должна приходиться на биометан. Поэтому, я надеюсь, что жители Эстонии, которые становятся все более экологически осведомленными, начнут переходить на биометан”, — сказал Паллинг.

Продажа нового вида топлива на заправках Eesti Gaas стала возможной благодаря построенному фирмой Rohegaas OÜ в Кунда первому в странах Балтии предприятию по производству биометана.

”Считаем, что, учитывая будущие тенденции, продажа биометана, по своему составу схожего с природным газом и получаемого из возобновляемого источника энергии, — вполне логичное решение”, — сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов. ”На рынке появляется все больше автомобилей, работающих на сжатом газе. Появляется осознание того, что сжатый газ является более экологичным и экономичным топливом по сравнению с бензином и дизелем”, — добавил Котов, выразив надежду, что и в Таллинне смогут перевести больше общественного транспорта на экологически чистое топливо.

Зеленый газ или биометан производят из биогаза. Биогаз выделяется в процессе брожения и состоит преимущественно из метана и углекислого газа.

ТОП

Биометан, как и природный газ, является очень чистым автотопливом. При его полном сгорании образуются только СО2 и водяной пар. В то же время при его сгорании эмиссия углекислого газа примерно на 25% ниже, чем при сжигании бензина. Также при сгорании бензина и дизельного топлива образуются ядовитый угарный газ, оксид азота, углеводороды и сажа. Моторы, работающие на газе, создают сравнительно меньше шума. Так как транспортировка газа осуществляется по газопроводу, отпадает необходимость его доставки автотранспортом, соответственно, снижается нагрузка на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт, что приводит к уменьшению выбросов и шума.

При использовании в качестве топлива сжатого газа стоимость километра пути примерно в два раза ниже, чем при использовании обычного топлива. Сжатый газ продается в килограммах, цена за килограмм биометана на заправках Eesti Gaas — 0,821 евро, за килограмм сжатого газа — 0,811 евро.

В апреле биометан можно приобрести на заправке на улице Техника в Таллинне. С мая, когда будут увеличены объемы производства зеленого газа, его начнут продавать и на других заправках Eesti Gaas.

Компании Eesti Gaas принадлежит восемь газовых заправок, четыре из которых находятся в Таллинне, две — в Пярну, одна — в Тарту и одна — в Нарве. В этом году заправки планируется открыть в Вильянди, Раквере и Йыхви.

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