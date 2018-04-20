ФОТО DELFI: На новой автозаправке в Таллинне можно было бесплатно заправиться топливом

Сегодня Eesti Gaas открыл новую газовую автозаправку по адресу Техника, 150 в центре Таллинна.
Помимо сжатого газа, здесь продается и биометан.
В честь открытия 20 апреля с 11 по 12 часов все владельцы автомобилей CNG могли заправиться биометаном бесплатно.
Присутствовавший на открытии заправочной станции вице-председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Калле Паллинг выразил одобрение тому, что теперь на заправочных станциях Eesti Gaas возможно приобрести топливо местного происхождения, получаемое из возобновляемых источников энергии. ”Эстония взяла на себя обязательство к 2020 году довести долю производимого из возобновляемых источников энергии транспортного топлива минимум до 10% от общего объема используемого жидкого транспортного топлива. Примерно треть этой доли должна приходиться на биометан. Поэтому, я надеюсь, что жители Эстонии, которые становятся все более экологически осведомленными, начнут переходить на биометан”, — сказал Паллинг.
Продажа нового вида топлива на заправках Eesti Gaas стала возможной благодаря построенному фирмой Rohegaas OÜ в Кунда первому в странах Балтии предприятию по производству биометана.