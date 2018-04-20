ФОТО DELFI: На новой автозаправке в Таллинне можно было бесплатно заправиться топливом

”Считаем, что, учитывая будущие тенденции, продажа биометана, по своему составу схожего с природным газом и получаемого из возобновляемого источника энергии, — вполне логичное решение”, — сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов. ”На рынке появляется все больше автомобилей, работающих на сжатом газе. Появляется осознание того, что сжатый газ является более экологичным и экономичным топливом по сравнению с бензином и дизелем”, — добавил Котов, выразив надежду, что и в Таллинне смогут перевести больше общественного транспорта на экологически чистое топливо.

Зеленый газ или биометан производят из биогаза. Биогаз выделяется в процессе брожения и состоит преимущественно из метана и углекислого газа.

Биометан, как и природный газ, является очень чистым автотопливом. При его полном сгорании образуются только СО2 и водяной пар. В то же время при его сгорании эмиссия углекислого газа примерно на 25% ниже, чем при сжигании бензина. Также при сгорании бензина и дизельного топлива образуются ядовитый угарный газ, оксид азота, углеводороды и сажа. Моторы, работающие на газе, создают сравнительно меньше шума. Так как транспортировка газа осуществляется по газопроводу, отпадает необходимость его доставки автотранспортом, соответственно, снижается нагрузка на грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт, что приводит к уменьшению выбросов и шума.

При использовании в качестве топлива сжатого газа стоимость километра пути примерно в два раза ниже, чем при использовании обычного топлива. Сжатый газ продается в килограммах, цена за килограмм биометана на заправках Eesti Gaas — 0,821 евро, за килограмм сжатого газа — 0,811 евро.

В апреле биометан можно приобрести на заправке на улице Техника в Таллинне. С мая, когда будут увеличены объемы производства зеленого газа, его начнут продавать и на других заправках Eesti Gaas.

Компании Eesti Gaas принадлежит восемь газовых заправок, четыре из которых находятся в Таллинне, две — в Пярну, одна — в Тарту и одна — в Нарве. В этом году заправки планируется открыть в Вильянди, Раквере и Йыхви.