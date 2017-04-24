24.04.2017, 12:45

ФОТО DELFI: На конференции Rail Baltic в Риге обнародуют новое исследование окупаемости

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: На конференции Rail Baltic в Риге обнародуют новое исследование окупаемости
Rail Balticu konverents Riias. Paremalt esimene Eesti majandusminister Kadri Simson.Foto: Karin Kaljuläte

На проходящем сегодня и завтра в Риге Rail Baltica Global Forum присутствуют чиновники и предприниматели примерно из 15 стран. В качестве самого важного пункта представят проведенное Ernst & Young исследование окупаемости.

Согласно предварительной информации, результаты исследование положительные. "В Эстонии есть пессимисты, и мы должны их слушать, но мы опираемся на факты, и новое исследование показывает нам, что нетто-прибыль больше, чем расходы", — сказала в своем выступлении Кадри Симсон.

Вдобавок к министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон на конференции также присутствует горячий противник Rail Baltic, представитель организации Avalikult Rail Balticust Прийт Хумал.

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