ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар планирует превратить свой дом в Кейла-Йоа в бутик-отель

Сависаар заявил изданию, что сделает в доме площадью 2700 квадратных метров бутик-отель, где не будет много комнат.

Когда Сависаар в 2005 году, будучи министром экономики и коммуникаций, приобрел называемый виллой Лайдонера дом, разгорелся скандал. Сависаар заплатил тогда за дом 500 000 крон, хотя рыночную стоимость дома оценили в 2,5–2,8 миллиона крон.

Прокуратура инициировала в отношении сделки следствие, но в 2006 году его прекратили, так прокуратура посчитала, что хотя Сависаар и приобрел участок по цене ниже рыночной стоимости, но это не было связано с незаконным использованием должностных полномочий.