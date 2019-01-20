ФОТО DELFI: Что происходит, когда в Omniva рвут отправленное по почте письмо?

Пришедшее 15 января письмо было положено в отдельный дополнительный конверт, потому что было заметно повреждено, практически уничтожено.

Отвечает руководитель по коммуникации Omniva Кая Сепп:

Это очень печальный случай — письмо 14 января застряло в штамповочной машине в Тартуском центре доставки. Частично почтовый работник достал письмо, но часть осталась в машине. Данная машина после этого случая отправилась в ремонт. Это был довольно экстраординарный случай.

Если письмо было повреждено, неважно, как и на каком этапе его пути это случается, то в месте, где это обнаруживают, делают на письме соответствующую пометку и отправляют письмо с соответствующей пометкой получателю.

При необходимости также пытаются по мере возможности улучшить состояние посылки и уменьшить вероятность дополнительных повреждений — намокшее в почтовом ящике письмо сушат, порванный конверт кладут в новый целый конверт. Последнее сделали и с данным письмом.

Вторая возможность — созвать комиссию из трех членов, открыть поврежденную посылку и затем решить, что дальше делать с посылкой. Если посылка очень масштабно уничтожена или повреждена, она подлежит уничтожению, и в этом случае отправителю посылают уведомление об этом.

Очевидно, в случае этого письма этот вариант и был бы более правильным, и мы приносим извинения, что письмо с настолько большими повреждениями все-таки было отправлено.

Имеющие материальную ценность посылки, как правило, не отправляют обычным письмом, и по международным почтовым правилам обязанности материальной компенсации обычных посылок нет. Здесь следует напомнить, что, например, деньги, ценные бумаги не разрешается отправлять обычным письмом.