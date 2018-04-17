17.04.2018, 10:10

ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

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Андрей Данило
Андрей Данило
Карин Кальюляте
Фото: Карин Кальюляте
EST 5
Hinnad Viru tänava lilleturul
Hinnad Viru tänava lilleturulFoto: Karin Kaljuläte

В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?

Изначально арендная плата за место на цветочном рынке Виру составляла с налогом с оборота 750 евро. После же реновации Таллиннская горуправа объявила устные торги на право их аренды. Средняя стоимость аренды одного киоска составила 3800 евро в месяц — плюс налог с оборота.

Раньше считалось, что цветы по самой выгодной цене в центре Таллинна можно приобрести именно на улице Виру. Учитывая, что арендная плата возросла более чем в 5 раз, выросли ли и цены на цветы?

На первый взгляд большой ценовой разницы нет. Как и раньше, в продаже можно найти розы по евро. Единственное, если раньше большие розы стоили в основном по 2 евро, то теперь их цена в большинстве своем чуть выше, но всего лишь на несколько десятков центов.

Смотрите сами: фото в первой галерее были сделаны в августе 2017 года, незадолго до закрытия киосков на реновацию, а фото во второй — в этот понедельник, 16 апреля 2018.

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ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

17.04.2018
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?
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