ФОТО: Что происходит? В центре Таллинна второй раз за день сотни клиентов остались без электричества

За сегодняшний день в центре Таллинна случилось уже два инцидента, в результате которых сотни клиентов остались без электричества.

Elektrilevi обещает восстановить электроснабжение к 17:00. Сейчас неполадки в электроснабжении затронули 550 клиентов в районе улицы Лийвалайа. Перебои наблюдаются на улицах Рави, Лембиту, Сюда и возле кинотеатра Kosmos.



Также сегодня в 09:20 в центре Таллинна из-за неполадок линии электропередач без электричества остались 813 домохозяйств и учреждений. Не работали и некоторые светофоры.