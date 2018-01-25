25.01.2018, 16:05

ФОТО: Что происходит? В центре Таллинна второй раз за день сотни клиентов остались без электричества

 (15)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Что происходит? В центре Таллинна второй раз за день сотни клиентов остались без электричества
Foto: Andres Putting

За сегодняшний день в центре Таллинна случилось уже два инцидента, в результате которых сотни клиентов остались без электричества.

Elektrilevi обещает восстановить электроснабжение к 17:00. Сейчас неполадки в электроснабжении затронули 550 клиентов в районе улицы Лийвалайа. Перебои наблюдаются на улицах Рави, Лембиту, Сюда и возле кинотеатра Kosmos.

Также сегодня в 09:20 в центре Таллинна из-за неполадок линии электропередач без электричества остались 813 домохозяйств и учреждений. Не работали и некоторые светофоры.

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