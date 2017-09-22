ФОТО: Что происходит? На полках в магазинах Prisma — шаром покати

В свете масштабных сокращений в Prisma и возникших в связи с этим предположений о возможном уходе сети с эстонского рынка пустые прилавки в магазинах только подливают масла в огонь.

Само предприятие слухи об уходе опровергает и заверяет, что, наоборот, планирует расширяться.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Prisma Пирет Ланкотс, например, в Kristiine Prisma сейчас происходит смена ассортимента и работники перекладывают товары со скидкой с обычных полок в другое место, чтобы можно было сразу правильно расставить новые товары. Этот процесс требует времени, отсюда и временная пустота на полках.

Тем не менее, пустые прилавки замечены и в другие магазинах: Rocca al Mare, Sikupilli и Lasnamäe Tähesaju City. Кроме того, многие промтовары не оснащены информацией на эстонском языке.



По словам Ланкотс, на промтоварах имеются визуальные метки, доступные для понимания на международном уровне. ”Характеристика товара на эстонском языке (размер, цвет и прочее), а также более точное руководство по использованию в большинстве случаев находится внутри упаковки. В случае с занавесками инструкция по уходу, действительно, не была переведена, и мы приносим клиентам свои извинения. Мы уже отослали необходимые тексты на перевод и надеемся исправить ситуацию как можно быстрее”, — сказала она.