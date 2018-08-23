ФОТО: Что происходит? Историческое здание в Кадриорге разваливается на глазах

Дом по адресу Нарвское шоссе, 96 проектировал Эуген Хаберманн, который вместе с Хербертом Йохансоном является и автором здания Рийгикогу.

Владельцем дома является бывшая жена предпринимателя Тоомаса Тоола Яна Тоол. В 2016 году в Таллиннский департамент городского планирования был представлен проект по сносу здания, но проект был отклонен в связи с ценностью самого здания и окружающей среды.

Еще четыре года назад здание выглядело так:

Tühjad majad Kadriorus Foto: Eero Vabamägi

Tühjad majad Kadriorus Foto: Eero Vabamägi



