ФОТО: Что происходит? Историческое здание в Кадриорге разваливается на глазах(18)
Находящееся у здания посольства Китая в Кадриорге историческое здание с годами приобретает все более удручающий вид.
Находящееся у здания посольства Китая в Кадриорге историческое здание с годами приобретает все более удручающий вид.
Дом по адресу Нарвское шоссе, 96 проектировал Эуген Хаберманн, который вместе с Хербертом Йохансоном является и автором здания Рийгикогу.
Владельцем дома является бывшая жена предпринимателя Тоомаса Тоола Яна Тоол. В 2016 году в Таллиннский департамент городского планирования был представлен проект по сносу здания, но проект был отклонен в связи с ценностью самого здания и окружающей среды.
Еще четыре года назад здание выглядело так:
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.