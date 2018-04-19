ФОТО читателя: Мобильный телефон ребенка взорвался, в паркете дыра

Читатель прислал Delfi фотографию мобильного телефона ребенка своего знакомого, аккумулятор которого при зарядке взорвался. К счастью, никто не пострадал.

"Ребенок моего знакомого в понедельник утром поставил заряжаться свой телефон Samsung. К счастью, в тот день он плохо себя чувствовал и не пошел в школу", — пишет читатель. Ребенок был дома, когда телефон заряжался. "После некоторой зарядки телефон просто взорвался. В дубовом паркете прожгло довольно большую дыру, и если бы ребенок не позвал на помощь, ущерб был бы ощутимо больше".

Представленная на фотографии модель телефона — Samsung Galaxy S5. Больше года назад Ärileht писал еще об одном взорвавшемся телефоне. Та же модель и взорвавшийся аккумулятор. У предприятия и раньше были проблемы с взрывоопасными другими моделями телефонов и стиральными машинами.