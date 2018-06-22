ФОТО читателя: Клиент Circle K бросает на землю окурок. Фирма: курить в зоне заправки безответственно

На фотографии, которая ходит в соцсети, можно увидеть, как клиент Circle K в зоне заправки бросает на землю окурок. В социальной сети также шутят о связи номерного знака автомобиля и глупого поведения.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Рийн Оэсельг говорит, что курение на заправках запрещено и об этом обычно установлены соответствующие запрещающие курение знаки. "С одной стороны, на заправке большую опасность представляют находящиеся в воздухе пары и, с другой стороны, находящиеся в трубках для набора остатки топлива, которые могут легко загореться при соприкосновении с открытым огнем", — поясняет Оэсельг.

По сообщению руководителя по маркетингу Circle K Дианы Вейгель, курение в зоне заправки станции обслуживания — безответственное действие, которое подвергает опасности как заправляющегося, так и других людей.

"К счастью, такие случаи бывают очень редко, поскольку люди в Эстонии осведомлены об огнеопасности на станции обслуживания и умеют читать установленные на станции запрещающие курение таблички", — говорит Вейгель.

Если обслуживающий работник видит, что кто-то курит в запретной зоне, он обязательно обращает на это внимание, отмечает Вейгель.