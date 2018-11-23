ФОТО читателя: "Это обман клиентов!" Почему Bauhof повышает цены перед праздниками?

Зайдя в магазин в середине недели Bauhof заметил, что в магазине проходит масштабная смена ценников. Сравнивая цены, оказалось, что в нескольких случаях новая цена оказалась не в пользу клиента.

”Ходил позавчера за покупкой рождественских товаров, а работники занимались только сменой ценников. Вчера было то же самое. Я бы сказал, что это обман клиентов. Что делает Bauhof последние два дня? Скоро клиенты начнут возмущаться, что там так дорого”, — пишет читатель.

Комментирует действующий руководитель Bauhof Ирина Раудсепп:

”Мы не поднимаем цены, а поправляем их постоянно в соответствии с ситуацией на рынке — это обычное дело для розничной торговли, которое охватывает корректировку цен, повышая или понижая их.

По сравнению с прошлым годом, количество предложений по компаниям в сравнении с обычными предложениями в сфере торговки и сада серьезно выросло. У Bauhof стало на 15% больше скидок, чем в 2017 году, благодаря рассылкам предложений для клиентов и скидкам на выходных. Это значит, что для клиентов цены стали ниже. Так как сейчас происходит подготовка к периодам зимы и праздников, то в и магазине корректировка цен происходит чаще обычного, чтобы к сезону гарантировать лучшие цены и больший ассортимент.