ФОТО читателя Delfi: В приобретенной в Kaubamaja коробке с салатом оказался неприятный сюрприз

Читательница Delfi купила в Kaubamaja Toidumaailm коробочку с листьями рукколы и была неприятно удивлена, обнаружив в ней большой камень.

“Видимо, это очень экологический кусочек салата. 100 граммов салата, из них 36 — камень. Спасибо огромное! Было вкусно! Раньше в этом магазине брали продукты ради их качества, теперь уж и не знаю…” — пишет читательница.

По словам специалиста по по связям с общественностью Kaubamaja Анны Виллемс, достойно сожаления, что клиент приобрел в магазине некачественный продукт. Kaubamaja лично не импортирует данный товар, произведенный в Италии, в Эстонию и не занимается его упаковкой.

“Передадим информацию о некачественном товаре и импортеру. Приносим искренние извинения клиенту и ждем ее в Kaubamaja, чтобы вернуть товар или обменять”, — извиняется Виллемс.