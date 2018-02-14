14.02.2018, 12:50

ФОТО читателя Delfi: В приобретенной в Kaubamaja коробке с салатом оказался неприятный сюрприз

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Андрей Данило
Андрей Данило
EST
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Читательница Delfi купила в Kaubamaja Toidumaailm коробочку с листьями рукколы и была неприятно удивлена, обнаружив в ней большой камень.

“Видимо, это очень экологический кусочек салата. 100 граммов салата, из них 36 — камень. Спасибо огромное! Было вкусно! Раньше в этом магазине брали продукты ради их качества, теперь уж и не знаю…” — пишет читательница.

По словам специалиста по по связям с общественностью Kaubamaja Анны Виллемс, достойно сожаления, что клиент приобрел в магазине некачественный продукт. Kaubamaja лично не импортирует данный товар, произведенный в Италии, в Эстонию и не занимается его упаковкой.

“Передадим информацию о некачественном товаре и импортеру. Приносим искренние извинения клиенту и ждем ее в Kaubamaja, чтобы вернуть товар или обменять”, — извиняется Виллемс.

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