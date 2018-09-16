ФОТО читателя Delfi: В банке из под сока оказалась плесень! Кто должен отвечать — магазин или производитель?

”1 сентября купили яблочный сок Hea фирмы Largo в магазине Maxima. Когда сок был почти весь выпит, из банки полилась зеленая плесень. Сок пили дети. Срок годности до 13.04.2019”, — рассказал Дмитрий. Примечательно, что было куплено сразу две пачки сока и плесень оказалось лишь в одной из них.

В этот же день читатель обратился за комментарием к производителю сока, фирме Largo, но ответа от них до сих пор не было получено.

”Вопросы по качеству товара — в полной компетенции его производителя”

Ситуацию прокомментировала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен:

”Вопросы по качеству товара — в полной компетенции его производителя. Покупатель поступил абсолютно правильно, обратившись именно к нему. Мы как продавцы понимаем претензию покупателя. Поэтому также обратимся к производителю и на основании чека о покупке вернем покупателю стоимость купленного сока. По данному вопросу покупатель может обратиться в тот же магазин или написать Службе обслуживания по адресу klienditugi@maxima.ee”.

В Департаменте защиты прав потребителя же считают, что за качество товара в данном случае отвечает именно магазин, где товар был приобретен.

”Перед потребителем за качество товара отвечает то предприятие, с которым потребитель совершил сделку, то есть в данном случае это магазин, в котором был куплен сок. У потребителя нет необходимости обращаться напрямую к производителю, он должен предъявить претензии магазину, который отвечает за качество товара”, — объяснила эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда.