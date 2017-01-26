ФОТО читателя Delfi: Посреди Тапа торгуют кружками с Путиным и Трампом

На рынке, что в центре города Тапа, идет бойкая торговля. Мороз не пугает тамошних продавцов. Товар очень даже разнообразный, сообщил наш читатель.
В стационарных и мобильных лавках — чего только нет: от свежей рыбы до десантных тельняшек. Внимание привлекли ”политкружки”, расставленные пирамидкой на ящике. С них на потенциальных покупателей смотрят Владимир Путин и Дональд Трамп, 12 — с фото президента России, 2 — с новоиспеченным американским.
Tallinn, Квартира, 49 800 EUR
Tallinn, Дом, 449 000 EUR
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