26.01.2017, 07:30

ФОТО читателя Delfi: Посреди Тапа торгуют кружками с Путиным и Трампом

 (2)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО читателя Delfi: Посреди Тапа торгуют кружками с Путиным и Трампом
Lugeja foto

На рынке, что в центре города Тапа, идет бойкая торговля. Мороз не пугает тамошних продавцов. Товар очень даже разнообразный, сообщил наш читатель.

В стационарных и мобильных лавках — чего только нет: от свежей рыбы до десантных тельняшек. Внимание привлекли ”политкружки”, расставленные пирамидкой на ящике. С них на потенциальных покупателей смотрят Владимир Путин и Дональд Трамп, 12 — с фото президента России, 2 — с новоиспеченным американским.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии