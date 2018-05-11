ФОТО читателя Delfi: Очередям в Prisma не видно конца. Даже ночью

Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную около полуночи в Sikupilli Prisma. По его словам, днем в этом магазине невиданные очереди, и ночью ситуация не лучше.

По словам руководителя отдела коммуникаций Prisma Пирет Ланкотс, в рабочие длни в промежуток 23-8 часов магазин Sikupilli Prisma посещает в среднем 300 человек, а в выходные ночью — 400.

Она объясняет, что проблемы с очередями возникают как раз в полночь, когда Prisma приходиться сделать четырехминутную паузу в обслуживании клиентов, чтобы перенастроить кассы для работы на следующий день.

Ланкотс заверяет, что магазин делает все возможное, чтобы побыстрее обслужить образовавшуюся очередь. Например, позавчера в этих целых были открыты целые четыре дополнения кассы, а по выходным кассы самообслуживания работают до часу ночи.