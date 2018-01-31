ФОТО читателя Delfi: Не могу молчать! Maxima простым движением обманула меня на евро

В редакцию обратился читатель, который приобрел в магазине Maxima мясо, цена которого на кассе оказалась выше, чем на упаковке.

”Не могу молчать! В Maxima постоянно наблюдаются проблема с тем, что на кассе цена оказывается больше. На фото видно, что цена товара 3,59/кг, которая на кассе превращается в 4,29/кг. То есть в зале свиная голень стоит 3,77, а на кассе 4,50 (скидка -0,37 евро образовалось после использования накопленных на карте Maxima денег). Простым движением меня обманули на 0,73 евро!” — написал читатель.

”Прежде всего, хотим поблагодарить клиента за внимательность и информацию. Отображенная на чеке цена 4.29 € правильная. Цена на ценниках в зале магазина 4.29 € также правильная”, — прокомментировала инцидент коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

”Вопрос заключается в маркировке со стороны производителя, которая и привлекла внимание клиента. Производитель, производя маркировку со своей стороны, ошибся. Мы осведомлены об этом и как только мы это обнаружили, сразу же стали действовать, чтобы наши следующие покупатели имели однозначно трактуемую информацию. Также мы сообщили о несоответствии самому производителю”, — сказала Мустонен и пригласила клиента обратно в магазин, в котором он совершил покупку, для возмещения разницы в цене.