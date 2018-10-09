ФОТО читателя Delfi: Что произошло? В субботу вечером в Sikupilli Prisma был "тотальный коллапс"

Как сообщает пресс-секретарь Prisma Peremarket AS Пирет Ланкотс, на выходных в Sikupilli Prisma действительно произошла плачевная ситуация, когда в вечернее время на кассах не было достаточного количества работников.

По ее словам, проблемную ситуацию все же удалось решить в течение 30 минут, благодаря кассам самообслуживания и сотрудникам, пришедшим на ночную смену.

"Мы постоянно пытаемся повысить качество своего обслуживания клиентов, но все же иногда могут случится ситуации, когда болезнь какого-либо сотрудника может привести к нехватке рабочих рук", — объяснила Ланкотс.