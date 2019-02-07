ФОТО | Читатель возмущен: пассажирам в троллейбус с кофе нельзя, а водитель пьет его прямо за рулем!

"Удивительно, что она не опрокинулась. Что было бы, если бы горячий напиток вылился на водителя?” — задается вопросом читатель.

По словам специалиста по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Каареля Кутта, они в курсе ситуации и уже поговорили на эту тему с водителем.

”Употребление еды и напитков в салоне запрещено во имя обеспечения чистоты салона в интересах остальных пассажиров. Мы подсчитали, что это привело бы к росту расходов и существенному увеличению объема персонала, занимающегося уборкой транспортных средств на нашем предприятии”, — ответил он на вопрос о причинах запрета для пассажиров.

"Эти же действия запрещены и водителям из соображений безопасности, поскольку они могут рассеять внимание”, — сказал Кутт и добавил, что водители могут отдохнуть и подкрепиться на конечных станциях.