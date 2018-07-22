22.07.2018, 15:32

ФОТО: Читатель утверждает, что купил в магазине известной торговой сети фисташки с личинками

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rus.delfi.ee
EST 2
20180718_225740
20180718_225740

Delfi написал Александр, утверждающий, что купил на развес в магазине одной известной торговой сети фисташки с личинками.

"Подумали: со скидкой, чего бы не взять. В итоге в первой фисташке увидел нелицеприятную картину, так сказать внутри фисташки была уже мумифицированная личинка. В общем, будьте осторожны", — пишет читатель.

По его словам, он приобрел фисташки в магазине Maxima XXX в Хааберсти. Несмотря на то, что по фотографиям невозможно точно определить, где был куплен товар, а читатель не оставил своих контактных данных для выяснения данного обстоятельства, Delfi все же попросил Maxima дать комментарий.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк отмечает, что на данный момент, исходя из фотографий, невозможно определить, что данные орехи были приобретены именно в магазине Maxima.

Тем не менее, заведующая магазином Haabersti Maxima осмотрела все содержимое ящика с развесными фисташками, вскрыла орехи, и магазин может подтвердить, что в у них в ящике нет ничего, кроме орехов. В качестве доказательства магазин сделал фотографии.

Коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен отвечает, что если вам попался какой-либо не отвечающий качеству товар, то нужно сразу же обращаться к продавцу вместе с товаром, в отношении которого вы имеете претензии. Обязательно стоит взять и чек на покупку, с помощью которого можно быстро решить проблему и вернуть клиенту деньги, а также убедиться, что это товар именно данного магазина, что позволит выяснить номер партии.

Редакция Delfi хочет напомнить: дорогие читатели, если вы столкнулись с дефектным товаром и хотите прислать фотографии и информацию для публикации, то вы должны прилагать фотографии, доказывающие то, где была совершена покупка — чека, этикетки, упаковки и т.д.

Также не забывайте оставлять свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами в случае возникновения дополнительных вопросов.

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