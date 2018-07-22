ФОТО: Читатель утверждает, что купил в магазине известной торговой сети фисташки с личинками

Delfi написал Александр, утверждающий, что купил на развес в магазине одной известной торговой сети фисташки с личинками.

"Подумали: со скидкой, чего бы не взять. В итоге в первой фисташке увидел нелицеприятную картину, так сказать внутри фисташки была уже мумифицированная личинка. В общем, будьте осторожны", — пишет читатель.

По его словам, он приобрел фисташки в магазине Maxima XXX в Хааберсти. Несмотря на то, что по фотографиям невозможно точно определить, где был куплен товар, а читатель не оставил своих контактных данных для выяснения данного обстоятельства, Delfi все же попросил Maxima дать комментарий.

Пресс-секретарь Maxima Марит Лийк отмечает, что на данный момент, исходя из фотографий, невозможно определить, что данные орехи были приобретены именно в магазине Maxima.

Тем не менее, заведующая магазином Haabersti Maxima осмотрела все содержимое ящика с развесными фисташками, вскрыла орехи, и магазин может подтвердить, что в у них в ящике нет ничего, кроме орехов. В качестве доказательства магазин сделал фотографии.