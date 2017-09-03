ФОТО: Цены в рижском Rimi. Жизнь в Латвии лучше, чем в Эстонии?

Мы сфотографировали цены в находящемся в центре Риги продуктовом магазине сети Rimi. В Латвии жить дешевле, чем в Эстонии?

Согласно последним статистическим данным средняя брутто-зарплата в Эстонии составляет 1242 евро. В то же время в Латвии она находится на уроне 942, что значит, что в среднем люди получают на руки 691 евро.

В Латвии, например, мясо дешевле, чем в Эстонии, но за молоко нужно заплатить существенно больше. За исключением алкоголя цены на еду в целом соразмерны.

Очевидно причина того, что латыши с меньшими зарплатами могут выживать, скрыта в более низких ценах на недвижимость.

Портал Global Property Price в январе оценил среднюю стоимость жилья в Риге, придя к выводу, что квадратный метр жилья в столице Латвии стоит 1159 евро. По данным эстонского Земельного департамента в Таллинне в январе средняя стоимость квадратного метра жилья составляла 1735 евро.

Как отличаются цены на разные группы продуктов в Эстонии и Латвии, смотрите в фотогалерее.

