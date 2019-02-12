ФОТО: Цены на топливо начали снова скакать. Сегодня автомобилистов ожидал приятный сюрприз

Последние недели 95-й бензин на большинстве заправок стоил в районе 1,279-1,299 евро за литр. В начале этой недели цена понизилась до 1,244 евро, а сегодня, во вторник, аж до 1,204 евро за литр.

Цена дизельного топлива сейчас на большинстве заправок составляет 1,244 евро за литр. Последний раз дизель стоил столько в январе.

Так как цена на нефть остается стабильной, о за скачками цен стоит, по всей видимости, конкуренция на эстонском топливном рынке. Однако это означает еще и то, что цена в ближайшие дни снова может вырасти.