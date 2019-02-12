ФОТО: Цены на топливо начали снова скакать. Сегодня автомобилистов ожидал приятный сюрприз(18)
Последние пару недель цены на топливо были высокими, но держались на одном уровне. Сегодня, по всей видимости, ситуация изменилась.
Последние пару недель цены на топливо были высокими, но держались на одном уровне. Сегодня, по всей видимости, ситуация изменилась.
Последние недели 95-й бензин на большинстве заправок стоил в районе 1,279-1,299 евро за литр. В начале этой недели цена понизилась до 1,244 евро, а сегодня, во вторник, аж до 1,204 евро за литр.
Цена дизельного топлива сейчас на большинстве заправок составляет 1,244 евро за литр. Последний раз дизель стоил столько в январе.
Так как цена на нефть остается стабильной, о за скачками цен стоит, по всей видимости, конкуренция на эстонском топливном рынке. Однако это означает еще и то, что цена в ближайшие дни снова может вырасти.
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