ФОТО: Цены на рынке в Пярну — за клубникой надо ехать в летнюю столицу

Отечественную клубнику в Пярну можно купить немного дешевле, чем в столице, в целом же цены остаются высокими.
Так, цена килограмма отечественной клубники на пярнуском рынке доходит до 4.50 евро, в Таллинне же эстонская клубника на рынке стоит до 7 евро. Самая дешевая клубника на рынке в летней столице — 3,20 евро/кг.
Лисички стоят по сравнению с прошлым годом очень дорого — 12 евро/кг.
Из отечественной продукции на рынке можно найти еще, например, помидоры и картофель.
Saue vald, Дом, 350 000 EUR
Lüganuse vald, Дом, 43 000 EUR
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