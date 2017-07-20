20.07.2017, 13:05

ФОТО: Цены на рынке в Пярну — за клубникой надо ехать в летнюю столицу

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rus.delfi.ee
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Hinnad Pärnu turul
Hinnad Pärnu turul Foto: Ago Tammik

Отечественную клубнику в Пярну можно купить немного дешевле, чем в столице, в целом же цены остаются высокими.

Так, цена килограмма отечественной клубники на пярнуском рынке доходит до 4.50 евро, в Таллинне же эстонская клубника на рынке стоит до 7 евро. Самая дешевая клубника на рынке в летней столице — 3,20 евро/кг.

Лисички стоят по сравнению с прошлым годом очень дорого — 12 евро/кг.

Из отечественной продукции на рынке можно найти еще, например, помидоры и картофель.

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