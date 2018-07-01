01.07.2018, 08:58

ФОТО: Цены на эстонскую клубнику выросли

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rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 21 pilti
Maasika hinnad Balti jaama turul Foto: Rauno Volmar

Если еще на прошлой неделе на рынке Балтийского вокзала можно было купить эстонскую клубнику за 3,90 евро, то сейчас цены выросли.

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